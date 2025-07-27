A Milli Voleybol Takımının gözde oyuncusu Ebrar Karukurt, arkadaşlarıyla çıktığı tekne tatilinde geçirdiği eğlenceli anları paylaştı. O anlar sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Ateşini Yolla Bana şarkısını coşkuyla söyleyen ünlü voleybolcu, ülkenin çoğu yerinde başlayan ve devam eden yangınlardan dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu.

Bazı kullanıcılar "Ülke bu haldeyken bu şekilde paylaşım yapan Ebrar Karakurt, takımdan atılmalı" şeklinde yorumlarda bulundu.

Genç voleybolcunun eğlenceli hallederi sosyal medyada tepki alırken, Karakurttan ise herhangi bir açıklama gelmedi.