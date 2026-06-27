Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Bursa'da faaliyet gösteren bir hayvancılık işletmesine ilişkin sosyal medyada gündeme gelen iddialar hakkında kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, işletme sahibi tarafından dile getirilen "Bakanlığın işletmeye 14 kişiyle baskın yaptığı" ve "işletme sahibine baskı uygulanarak bir hayvanın ezilerek öldürülmesine neden olunduğu" yönündeki iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Denetimler Rutin Olarak Sürdürülüyor

Hayvancılık Genel Müdürlüğü, hastalıklardan ari işletmelerin sertifikalandırılması, hayvan hareketlerinin kontrolü ve süt üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin düzenli olarak devam ettiğini belirtti.

Açıklamaya göre, il genelinde bugüne kadar 35 ilde toplam 88 ari işletmede denetim ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi. Bursa'da ise 31 ari işletmede benzer denetimlerin yapıldığı bildirildi.

Denetimler Tek Bir İşletmeye Yönelik Değil

Bakanlık, söz konusu denetimlerin yalnızca ilgili işletmeye özel olmadığını, il genelindeki hastalıktan ari işletmelerin tamamını kapsayan rutin kontroller kapsamında gerçekleştirildiğini vurguladı.

Denetimlerde görevli personelin tüm işlemleri mevzuata uygun şekilde yürüttüğü belirtilirken, işletmelerin de biyogüvenlik tedbirleri doğrultusunda kendi işleyiş kurallarına uyması gerektiği hatırlatıldı.

Hayvan Kaybının Nedeni Açıklandı

Hayvancılık Genel Müdürlüğü açıklamasında, olayda yaşanan hayvan kaybının işletme personelinin hatasından kaynaklandığı ifade edildi.

Bakanlık, kendi personelinin olayda herhangi bir ihmal veya kusurunun bulunmadığını belirterek, kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Hukuki Süreç Başlatılacak

Açıklamanın sonunda, gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik paylaşımlar nedeniyle işletme sahibi hakkında hukuki hakların saklı tutulduğu bildirildi.

Hayvancılık Genel Müdürlüğü, kamuoyuna saygıyla duyuruda bulundu.