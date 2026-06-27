2025-2026 eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte vatandaşların tatil beldelerine ve memleketlerine doğru yola çıkmaya hazırlandığını belirten Erkoç, bu durumun kara yollarında ciddi bir trafik yoğunluğu oluşturacağını ifade etti.

Trafiğe kayıtlı araç sayısının 33 milyona yaklaştığını hatırlatan Erkoç, yaz aylarında hem araç hem de yolcu hareketliliğinin artmasıyla birlikte kaza riskinin de yükseldiğine dikkat çekti.

“Araç bakımı yaptırmak hayati önem taşıyor”

Sürücülerin yola çıkmadan önce mutlaka periyodik bakım yaptırması gerektiğini söyleyen Erkoç, şu ifadeleri kullandı:

“Otomobillerin periyodik bakımlarını yaptırmış olmak hayati önem taşıyor. Uykusuz ve yorgun şekilde yola çıkmak büyük risk oluşturur.”

Uzun yol için mola uyarısı

Erkoç, özellikle uzun mesafe yolculuklarda sürücülerin sık sık mola vermesi gerektiğini belirterek, aşırı sıcak hava koşullarının da dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiğini ifade eden Erkoç, şu uyarıyı yaptı:

“Uzun yolculuklarda sıcak havaların olumsuz etkilerinden korunmak için düzenli mola verilmelidir.”

Trafik güvenliği için kritik tavsiyeler

Açıklamasında sürüş güvenliği için dikkat edilmesi gereken diğer noktaları da sıralayan Erkoç:

Yasal hız limitlerine mutlaka uyulmalı

Tüm yolcular emniyet kemeri takmalı

Sürüş öncesi yeterli dinlenme sağlanmalı

Araçta yedek lastik ve acil durum ekipmanları bulunmalı

Erkoç, “En iyi lastikler ve en güvenli araçlar bile sürücü dikkatinin yerini tutamaz” diyerek sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.