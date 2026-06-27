Uluslararası alanda barış çalışmalarıyla tanınan yazar Akif Manaf, İlbeyli Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından "Eğitim ve Barış Ödülü"ne layık görüldü.

Dernek Başkanı Mahmut Ali tarafından takdim edilen ödül öncesinde, Manaf'ın "Barış Psikolojisi" konulu söyleşisi gerçekleştirildi. Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, kalıcı barışın sağlanmasına yönelik yaklaşımlar ele alındı.

Ödül töreninde konuşan Mahmut Ali, Akif Manaf'ın barış alanındaki çalışmalarının önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Barışa yaptığı değerli katkılarından dolayı kendisine Eğitim ve Barış Ödülü'nü takdim ediyoruz." dedi.

Ödülü aldıktan sonra konuşan Akif Manaf ise, dünyada barışın yalnızca söylemde kalmaması gerektiğini vurgulayarak, "Barış sözde değil, özde olmalıdır. İnsanlığın ve barışın önündeki en büyük engeller açgözlülük, bencillik ve güç bağımlılığıdır." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 20 dilde yayımlanan "Barış Psikolojisi" kitabının yazarı olan Manaf'ın, barış alanındaki çalışmalarını teorik söylemlerin ötesine taşıyarak çeşitli ulusal ve uluslararası projeler yürüttüğü belirtildi. "Barış Sanatı Programı", "Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyü Projesi" ve "Sürdürülebilir Barış için Dünya Değişim Günü" gibi projelerle çalışmalarını sürdüren Manaf'ın, farklı ülkelerde düzenlediği söyleşi ve etkinliklerle barış bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlamaya devam ettiği ifade edildi.