Kulüpten yapılan resmi açıklamada, transferin takımın yeni sezon yapılanması doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtilerek, Bates’in defans hattına önemli katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.

Amedspor, yeni transferini duyururken oyuncuya başarı dileklerini de iletti. Açıklamada, Bates’in yeşil-kırmızılı formayla başarılı bir sezon geçirmesi temenni edildi.

Transferle birlikte Amed Sportif Faaliyetler, savunma hattında rekabeti artırmayı ve kadro derinliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

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Muhabir: Haber Merkezi