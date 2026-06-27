Kulüpten yapılan resmi açıklamada, transferin takımın yeni sezon yapılanması doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtilerek, Bates’in defans hattına önemli katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.
Amedspor, yeni transferini duyururken oyuncuya başarı dileklerini de iletti. Açıklamada, Bates’in yeşil-kırmızılı formayla başarılı bir sezon geçirmesi temenni edildi.
Transferle birlikte Amed Sportif Faaliyetler, savunma hattında rekabeti artırmayı ve kadro derinliğini güçlendirmeyi hedefliyor.
BİLGİLENDİRME— Amedspor (@amedskofficial) June 26, 2026
Kulübümüz, 2026–2027 sezonu kadro planlaması doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek amacıyla stoper David Bates ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.
David Bates’e kulübümüze hoş geldin diyor, Amedspor forması altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini… pic.twitter.com/SIRAyXyBt6