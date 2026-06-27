Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda seyreden gemilere en az 4 kamikaze İHA fırlatıldığını ifade etti.

Saldırıda hedef alınan gemilerden birinin büyük bir kargo gemisi olduğunu aktaran Trump, İHA’lardan birinin geminin üst güvertesine isabet ettiğini ancak geminin yoluna devam edebildiğini belirtti. ABD güçlerinin ise diğer 3 İHA’yı düşürdüğünü açıkladı.

Trump, yaşanan gelişmeyi sert sözlerle eleştirerek, “Açıkçası bu, ateşkes anlaşmamızın aptalca bir ihlalidir” ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı’nda Gerilim Tırmanıyor

Stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı, küresel enerji taşımacılığı açısından kritik bir geçiş noktası olarak bilinir. Bölgede yaşanan bu tür olaylar, uluslararası tansiyonu artırabilecek nitelikte değerlendiriliyor.