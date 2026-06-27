Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, iki futbolcunun geçtiğimiz sezon şampiyonluk yolunda önemli katkılar verdiği vurgulandı.

Muğlaspor Kulübü, her iki oyuncuya da emekleri için teşekkür ederek kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar diledi.

Yapılan açıklamalarda, Fatih Somuncu ve Abdurrahman Canlı’nın sahadaki mücadeleleri, özverileri ve takıma sağladıkları katkıların unutulmayacağı ifade edildi.

Kulüpten Veda Mesajları

Muğlaspor’un paylaşımlarında, “Yolun açık olsun” ifadeleriyle iki futbolcuya da yeni kariyer yolculuklarında başarı temennisi iletildi. Taraftarlar da sosyal medyada oyunculara teşekkür mesajları paylaştı.