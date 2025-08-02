Türkiye genelinde çok sayıda şubesi bulunan güzellik salonları zincirinin sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, çiftin yıllardır çeşitli usulsüzlüklerle haksız kazanç elde ettiği, vatandaşları aldattığı ve rüşvet girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

Gazeteci Murat Ağırel'in haberine göre; Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkındaki iddialar, sadece vergi kaçırmakla sınırlı değil. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede yer alan suçlamalar arasında:

Sahte faturalar ve usulsüz mali işlemlerle milyonlarca liralık vergi kaçırma,

CE belgesi olmayan sağlığa zararlı cihazların kullanımı,

Merdiven altı krem ve sabun üretimi,

Gerçek dışı sosyal medya çekilişleri ile vatandaşların yanıltılması,

Yargılanmamak için rüşvet verecek yargı mensubu arayışı,

Vergi denetimi öncesinde denetim yapacak müfettişle gizli görüşme gibi başlıklar yer aldı.

Çiftin güzellik sektöründe elde ettiği şöhreti yasa dışı faaliyetlerle desteklediği öne sürülürken, davanın önümüzdeki süreçte kamuoyunda geniş yankı uyandırması bekleniyor.

İddianamenin kabul edilmesi halinde Neslim Güngen ve eşi, çok sayıda suçtan yargılanacak.