Fenerbahçe’de sular durulmuyor. Eski yönetici Sadettin Saran, başkan Ali Koç’u hedef alarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Saran, “Biz neden şampiyon olamıyoruz biliyor musunuz? Bu tribünleri birlikten uzaklaştırıp sürekli taraftarı suçladınız. Sürekli teknik direktörleri değiştirip, her sezon başka transfer planları yapıp, transfer sezonunun bitimine doğru acele transferler yaptınız” dedi.

Sarı-lacivertli camiada gerilim tırmanıyor. Fenerbahçe’nin eski yöneticisi ve iş insanı Sadettin Saran, kulübün son yıllardaki başarısızlıklarının sorumlusu olarak başkan Ali Koç’u gösterdi.

Saran, Koç’un taraftarı karşısına alarak tribünlerdeki birliği bozduğunu ifade etti. Ayrıca sık sık teknik direktör değişikliklerinin kulüpte istikrarsızlık yarattığını belirtti. Transfer politikasını da eleştiren Saran, “Her sezon farklı planlarla ilerlediniz ama transfer döneminin son günlerinde aceleyle yapılan hamleler, kulübün hedeflerine ulaşmasını engelledi” ifadelerini kullandı.

Saran’ın açıklamaları, Fenerbahçe camiasında büyük yankı uyandırırken gözler Ali Koç’un vereceği yanıta çevrildi.