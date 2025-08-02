İstanbul’da hafta boyunca yapılan sağanak uyarıları gerçeğe dönüştü. Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış, özellikle Avrupa Yakası’nda trafiği olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da beklenen sağanak yağış sabah saatlerinde başladı. Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, Eyüpsultan ve Fatih başta olmak üzere birçok ilçede yağmur aralıklarla etkisini artırdı. Uzmanlar, yağışların gün boyu aralıklarla devam edeceğini belirtti. Vatandaşların mümkün oldukça toplu taşıma araçlarını kullanmaları ve ani su baskınlarına karşı tedbirli olmaları isteniyor.