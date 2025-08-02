Ordu'nun Altınordu ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki Leyla Güler (72) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Karacaömer Mahallesi Ordu-Samsun Çevre Yolu'nda meydana geldi. Can H. (42) idaresindeki 34 PR 7865 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında park halinde bulunan 19 ADS 388 plakalı TIR'a çarptı. Kazada otomobildeki Leyla Güler, Şifa Hoşgör (39) ve Ali Eymen Hoşgör (12), yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere götürüldü. Ağır yaralanan Leyla Güler, Ordu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü Can H. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)