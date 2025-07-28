Yurt genelinde etkili olan kavurucu sıcaklar, sokak hayvanlarını hayati tehlikeyle karşı karşıya bırakıyor. Özellikle öğle saatlerinde baygın halde bulunan kedi ve köpek vakaları artmaya başladı. Veteriner hekimler, sıcak çarpmasının ölümcül olabileceğine dikkat çekerek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Sıcak çarpması belirtileri neler?

Aşırı sıcaklara maruz kalan hayvanlarda halsizlik, bilinç kaybı, hızlı soluk alıp verme, titreme ve hareketsizlik gibi belirtiler gözlemleniyor. Bu durumda yapılacak ilk müdahale çok büyük önem taşıyor.

Baygın bir hayvan görürseniz ne yapmalısınız?

Gölgeye alın: Hayvanı nazikçe gölge ve serin bir alana taşıyın.

Hayvanı nazikçe gölge ve serin bir alana taşıyın. Su ile serinletin: Başına ve patilerine hafifçe su sürün. Ani ve soğuk duşlardan kaçının.

Başına ve patilerine hafifçe su sürün. Ani ve soğuk duşlardan kaçının. Su içmesini sağlayın: Bilinci yerindeyse, içmesi için az miktarda temiz su verin.

Bilinci yerindeyse, içmesi için az miktarda temiz su verin. Veterinere bildirin: En yakın veteriner kliniğine veya belediyenin veterinerlik birimine haber verin. İstanbul'da ALO 153, Ankara'da ALO 153 hattı üzerinden ulaşılabilir.

En yakın veteriner kliniğine veya belediyenin veterinerlik birimine haber verin. İstanbul'da ALO 153, Ankara'da ALO 153 hattı üzerinden ulaşılabilir. Yalnız bırakmayın: Profesyonel yardım gelene kadar hayvanın başında bekleyin.

Su kabı bırakmak bir hayat kurtarabilir"

Veteriner hekimler, vatandaşların evlerinin önüne gölge alanlara su ve mama kapları bırakmalarının hayati önem taşıdığını hatırlatıyor. Ayrıca araç altında, bina köşelerinde ve ağaç gölgelerinde baygın hayvanlara dikkat edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

DİP NOT;

Bir kap su, bir gölgelik ve doğru müdahale bir canın hayatını kurtarabilir.





