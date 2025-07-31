ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile "çok başarılı" bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Trump, iki ülke arasındaki mevcut ticaret anlaşmasının 90 gün süreyle uzatıldığını ve Meksika'nın çeşitli alanlarda ağır tarifelere tabi tutulmaya devam edeceğini belirtti.

Trump, açıklamasında, “Meksika yüzde 25 fentanil tarifesi, yüzde 25 otomobil tarifesi ve yüzde 50 çelik, alüminyum ve bakır tarifesi ödemeye devam edecek” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Meksika'nın birçok tarife dışı ticaret engelini kaldırmayı da kabul ettiğini ve önümüzdeki 90 gün içinde kapsamlı bir ticaret anlaşması imzalamayı hedeflediklerini söyledi.

ABD Başkanı, sınır güvenliği, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı göç konularında Meksika ile iş birliğinin sürdürüleceğini vurgularken, Hindistan’a yönelik yüzde 25’lik gümrük tarifesi açıklaması da dikkat çekti. Trump, Hindistan başta olmak üzere 7 ülkeye daha yönelik yeni tarife mektuplarını paylaştı. Bu adımların, Yeni Delhi-Washington ilişkilerinde yeni bir dönemi başlatabileceği yorumları yapılıyor.