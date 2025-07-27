Türkiye’nin farklı bölgelerinde çıkan eş zamanlı orman yangınları, sabotaj iddialarını gündeme getirdi. PKK’lı Şemdin Sakık’ın yıllar önce verdiği, “Silahımız tükenirse Bodrum’a yatlarını, Antalya’ya seralarını, İzmir’de ormanlarını yakarız” şeklindeki ifadesi sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

PKK’nın silahlı mücadeleyi büyük oranda bırakmasına rağmen, çıkan yangınların zamanlaması dikkat çekti. Güvenlik birimleri bazı yangınlarda sabotaj ihtimalini araştırıyor. Yetkililer soruşturmaların sürdüğünü açıklarken, uzmanlar, sabotaj ihtimaline ek olarak iklim krizi ve insan hatasına da dikkat çekiyor. Yangınların çıkış nedeni netlik kazandıkça kamuoyuyla paylaşılacak.