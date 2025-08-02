Televizyon ekranlarının ve belgesel dünyasının unutulmaz sesi Levent Bitecik, geçirdiği rahatsızlık sonrası yaşamını yitirdi. Uzun yıllar haber spikerliği, program sunuculuğu ve seslendirme alanlarında görev alan Bitecik’in vefatı, başta Antalya olmak üzere tüm basın camiasında büyük üzüntüye yol açtı.

Levent Bitecik, mesleğe 1980’li yıllarda TRT FM’de spiker olarak adım attı. Ardından Kanal D, Star TV ve Kanaltürk gibi televizyon kanallarında uzun yıllar haber spikerliği yaptı. Radyo Foreks’te hazırlayıp sunduğu “Mikrofon Çevresi” programıyla dinleyicilerin beğenisini topladı.

Kendine özgü sesiyle sadece haberlerde değil, belgesel ve dizi seslendirmelerinde de tanındı. Özellikle “Air Crash Investigation” adlı belgesel serisindeki anlatımıyla hafızalara kazındı.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti üyesi gazeteci Sibel Bitecik’in eşi olan Levent Bitecik’in vefatı, başta yakınları olmak üzere birçok meslektaşını yasa boğdu.

Cenazesi, 2 Ağustos Cumartesi günü Antalya Kurşunlu Mezarlığı’nda ikindi namazının ardından defnedilecek.

Meslek hayatı boyunca dürüst habercilik anlayışını ilke edinen, genç gazetecilere ilham olan Levent Bitecik, sesiyle olduğu kadar duruşuyla da iz bıraktı.

Sonsöz Gazetesi olarak Allah’tan rahmet, ailesine ve basın camiasına başsağlığı diliyoruz.