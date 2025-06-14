Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen 'kahverengi kokarcanın ülkesel entegre mücadele yönetimi projesi' kapsamında Edirne'de biyolojik mücadele çalışmalarına başlandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt'ın katılımıyla birlikte Sarayiçi ve Karaağaç mahallelerinde 'kahverengi kokarcanın' doğal düşmanı olan 2 bin adet samuray arısı doğaya salındı. Samuray arıları, kahverengi kokarcanın yumurtalarını parazitliyor ve popülasyonunu doğal yollarla kontrol altına alıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bu faydalı böceklerin doğaya ve tarım alanlarına olan katkısına vurgu yaparak vatandaşlara, "Lütfen samuray arılarına zarar vermeyin. Bu biyolojik mücadele çalışmalarına destek olun" uyarısı yaptı. Ayrıca zararlılarla mücadelede çevre dostu yöntemlerin önemine dikkat çekildi, biyolojik dengeyi koruyan bu tür projelerin artarak devam edeceği belirtildi.

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)-