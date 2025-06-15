SEVGİ GÜLDOĞAN

Televizyon ekranlarının efsane dizisi Sihirli Annem, “Hepimiz Biriz” ismiyle sinema filmi olarak vizyona girdi. Ankara Keçiören’deki bir AVM’de yapılan hafta içi gösterim, çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi gördü.

2000’li yıllarda yayınlanan ve bir neslin çocukluk anılarına kazınan Sihirli Annem dizisi, 22 yıl aradan sonra bu kez beyazperdeye taşındı. “Sihirli Annem: Hepimiz Biriz” adıyla vizyona giren film, nostalji ile günümüz teknolojisini birleştirerek hem eski hem de yeni izleyici kuşağını sinema salonlarında buluşturdu.

Ankara Keçiören’de bulunan bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda gerçekleştirilen hafta içi gösterimi, yoğun katılımla dikkat çekti. Özellikle çocuklar, anne ve babalarıyla birlikte filmi izlemek için salona akın etti. Gösterimin hafta içi gündüz saatlerinde olmasına rağmen salonun neredeyse tamamen dolu olması, filmin hem geçmişten gelen etkisini hem de ailece izlenebilecek yapısını ortaya koydu. Film, 30 Mayıs 2025 itibarıyla Türkiye genelindeki sinema salonlarında vizyonda yer alıyor.

KUŞAKLAR BULUŞTU: ESKİ KADRO, YENİ NESİL, BOL DUYGU

Bir dönemin unutulmaz televizyon dizisi “Sihirli Annem”, sinema filmi “Hepimiz Biriz” ile 22 yıl sonra beyazperdeye taşındı. Hafta içi gösterimine dahi büyük ilgi gösterilen filmde hem nostalji hem de güncel karakter gelişimleri dikkat çekti.

2003-2012 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin en sevilen aile-fantastik yapımlarından biri olan Sihirli Annem, yıllar sonra yeniden hayat buldu. “Sihirli Annem: Hepimiz Biriz” adıyla vizyona giren film, izleyicilerini geçmişe götürürken yeni kuşağa da büyülü dünyanın kapılarını aralıyor. Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan bir AVM’de hafta içi düzenlenen gösterimde çocuklar ve aileleri salonu doldurdu. Gösterim gündüz saatlerinde yapılmasına rağmen yoğun ilgi gördü. 2000’li yılların çocukları artık ebeveyn olarak çocuklarıyla birlikte filmi izleyerek, iki kuşağın ortak hafızasını canlı tuttu.

ESKİ KARAKTERLER YILLAR SONRA NEREDE?

Film, dizinin yıllar sonraki devamı niteliğinde kurgulanmış. Bu nedenle eski karakterlerin şimdiki hayatlarına dair ipuçları veriliyor. Çilek ve Toprak karakterlerinin evlendiği ve farklı çocuklara sahip oldukları görülüyor. Çilek’in kızı Dolunay, Toprak’ın oğlu Ares ile birlikte filmin önemli yan hikâyelerinden birini oluşturuyor. Tatlı atışmaları ve eğlenceli rekabetleri ile izleyicilerin ilgisini çeken bu iki karakterin ekran enerjisi, “kardeş gibi büyümüş kuzenler” temasını başarıyla yansıtıyor.

Çilek’in ablası Ceren ise artık bir bilim insanı. Amerika’da uzay araştırmaları üzerine çalışmalar yapan Ceren’in Türkiye’ye yaptığı ziyaret, filmde tüm aileyi Betüş Peri ve Sadık’ın evinde bir araya getiren kutlama sahnesine vesile oluyor.

EDA PERİ YENİDEN PERDEYE TAŞINDI

Filmde en çok konuşulan sahnelerden biri, 2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster’ın canlandırdığı “Eda Peri” karakterinin yapay zekâ teknolojisiyle filme dahil edilmesi oldu. Salonda bu sahne sırasında hissedilen yoğun duygu, izleyicilerin sessizliği ve gözyaşlarıyla kendini gösterdi. Eda Peri’nin bir kez daha görünmesi, diziyi çocukluklarında izlemiş olan seyirciler için unutulmaz bir vedaya dönüştü.

CEM VE TUĞÇE YİNE YAN YANA

Orijinal kadrodan Buğra Özmüldür (Cem) ve Damla Ersubaşı (Tuğçe) filmde yeniden birlikte kamera karşısına geçiyor. İki karakterin birlikte sahneleri dikkat çekici. Her ne kadar hikâyede açıkça belirtilmese de, izleyiciler aralarındaki uyum ve bazı detaylardan yola çıkarak ikilinin, dizinin film versiyonunda evlenmiş olabileceğini düşündü.

Cem’in babası Yavuz karakterini canlandıran Jess Molho da filmde kısa süreli de olsa yer alıyor. Bu detay, dizinin devamı niteliğindeki yapım anlayışının güçlü örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

YENİ İSİMLER, YENİ ROLLERDE

Filmde bazı yeni yüzler de dikkat çekiyor. Sevilen sanatçı Kutsi, bu kez Dudu Peri’nin erkek kardeşi olarak izleyici karşısına çıkarken, Evrim Akın da “Doğum Perisi” karakteriyle kadroya dahil oluyor. Her iki oyuncunun performansı, filmdeki yeni kuşak-fantastik dengeyi koruma açısından önemli katkı sağlıyor.

DEVAM FİLMİ FORMATI YENİ İZLEYİCİYİ ZORLAYABİLİR

Film, genel yapısı itibarıyla diziyi izleyenler için bir “devam filmi” hissi veriyor. Karakter geçmişleri ve ilişkiler diziyi bilen izleyicilere hitap edecek şekilde kurgulanmış. Bu durum, diziyi hiç izlememiş olan yeni izleyicilerin hikâyeye adapte olmasını zaman zaman zorlaştırabilir. Bu yönüyle Sihirli Annem: Hepimiz Biriz, daha çok nostaljik bağ kurabilen seyirciler için anlam derinliği taşıyor.

DUYGU, NOSTALJİ VE FANTASTİK BİRLİKTE

Sihirli Annem sinema filmi, hem çocuklar hem de onların anne-babaları için keyifli ve duygusal bir deneyim sunuyor. Hem eski kadroyu görmek hem de yeni karakterlerle tanışmak isteyen izleyiciler için film, güçlü bir geri dönüş. Yapım, diziye aşina olanlar için bir veda, çocuklar içinse yeni bir başlangıç niteliğinde.