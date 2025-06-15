Vatandaşların endişeyle izlediği bu anlara dair resmi bir açıklama yapılmazken, uzmanlar görüntülerin İran’ın İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği balistik füze saldırısı sırasında fırlatılan mühimmatlara ait olabileceğini değerlendiriyor.

Hatay üzerinden geçen füzelerin, saldırı rotası üzerindeki atmosferik geçiş sırasında görüldüğü tahmin ediliyor. Daha önce de benzer görüntüler Hatay ve çevresinde kayda alınmış, güvenlik birimleri hava savunma sistemleriyle ilgili teyakkuz durumunu artırmıştı.

Hatay’da Panik Anları

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, vatandaşlar gece saatlerinde gökyüzünde hızlı bir şekilde ilerleyen ışıklı cisimleri fark ederek kayıt altına aldı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Olayla ilgili henüz resmi makamlarca açıklama yapılmazken, bölgede hava sahası güvenliği konusunda hassasiyetin arttığı bildirildi.