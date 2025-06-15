Pezeşkiyan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında Irak hava sahasını ihlal ettiğini belirterek, bu durumun İsrail rejiminin “suçlu ve saldırgan doğasını” bir kez daha gözler önüne serdiğini vurguladı.

İsrail’in geçmişte Filistin, Lübnan, Suriye ve İran gibi Müslüman ülkelere yaptığı saldırılara dikkat çeken Pezeşkiyan, “Bu karanlık gidişat durdurulmazsa, siyonist rejimin saldırganlığı yakında diğer bölge ülkelerini de hedef alacaktır” dedi.

İslam dünyasına çağrıda bulunan Pezeşkiyan, tüm Müslüman ülkelerin bu “kanun tanımaz rejime” karşı birlikte ve kararlı şekilde hareket etmesi gerektiğini, uluslararası platformlarda seslerini yükseltmelerinin tarihi bir sorumluluk olduğunu ifade etti. “Gerçekten barış, güvenlik ve istikrar isteyen herkes, İsrail rejiminin bu saldırganlığına karşı durmalıdır” dedi.

Pezeşkiyan ayrıca İran’ın savaşı başlatan taraf olmadığını ancak saldırıya güçlü biçimde karşılık verdiklerini de belirtti.

İsrail, Tahran ve Nükleer Tesisleri Hedef Aldı

İsrail’in 13 Haziran’da Tahran’daki bazı yerleşim bölgeleri ile ülkenin farklı noktalarındaki askeri ve nükleer tesisleri hedef aldığı saldırılarda çok sayıda sivil, üst düzey askeri yetkili ve en az altı nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İran Silahlı Kuvvetleri ise kısa süre içinde karşı saldırıya geçmiş, işgal altındaki Filistin topraklarında birçok şehri balistik füzelerle hedef almıştı.

Hamaney: “Büyük Bir Hata Yaptılar”

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de saldırıların ardından yaptığı açıklamada, İsrail için "büyük bir hata ve vahim bir hesap hatası" ifadesini kullandı. Hamaney, “Bu rejim, kendi sonunu hazırlayan ciddi bir hata yaptı. Silahlı kuvvetlerimiz hazır, halkımız ve siyasi yapımız bu cevabın arkasındadır” dedi.

Kaynak: Tasnim News – 15 Haziran 2025