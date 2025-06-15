Başkent Ankara kış boyunca yeterli yağış almadı. Bu nedenle barajlardaki su seviyeleri alarm vermeye başladı. Barajlarda su seviyesinin kritik sınırlara gelmesinden dolayı su kesintisi riskine karşı harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, vatandaşları su tasarrufuna teşvik edecek yeni bir karar aldığını duyurdu. Alınan kararla birlikte, az su tüketen konut abonelerine %10 indirim uygulanacak.

Yapılan bu yeni düzenlemeyle birlikte, aylık su tüketimi 0-10 metreküp arasında olan 1 milyon 15 bin konut abonesi, yani toplam abonelerin %61’i, suyu indirimli fiyattan kullanacak. ABB, bu uygulamayla hem tasarrufu ödüllendirmeyi hem de suyun daha adil bir şekilde kullanımını sağlamayı hedefliyor.

Tasarruf edene avantaj!

Aylık 10-15 metreküp su kullanan 386 bin abone için ise mevcut tarifede herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Belediye, bu gruptaki abonelerin de tasarrufa yönelerek indirimli tarifeye geçmesini teşvik ediyor. Ancak en çarpıcı veri, yalnızca %16’lık bir kesimin Ankara’daki suyun %40’ını tüketmesi. Özellikle aylık 30 metreküp üzeri su kullanan %1,8’lik küçük grup, toplam suyun %13’ünü harcıyor. ABB, bu orantısız ve savurgan tüketimin önüne geçmek için yüksek tüketim yapanlara kademeli olarak daha yüksek fiyat tarifesi uygulama kararı aldı.

Aşırı tüketimler sıkı denetim!

Özellikle ticari amaçlı havuz doldurma, tarla sulama, araba yıkama gibi su tüketimlerinin azaltılması hedefleniyor. 30 metreküp üzeri kullanımlar için su fiyatları kademeli olarak artacak.

Dayanışma çağrısı!

ABB, alınan kararlarla suyun daha bilinçli ve adil kullanımını sağlamayı, aynı zamanda su krizinin önüne geçmeyi amaçlıyor. Belediye yetkilileri, barajların doluluk oranları istenen seviyeye ulaştığında eski tarifeye dönülebileceğini belirterek, tüm Ankaralılara ortak sorumluluk çağrısında bulundu.