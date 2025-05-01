Cumhuriyet Caddesi'nde öğle saatlerinde bir araya gelen kalabalık, 1 Mayıs korteji oluşturarak Atatürk Alanı’na kadar yürüdü. Renkli görüntülerin yaşandığı yürüyüşte, geleneksel Karadeniz ezgileri eşliğinde horon halkaları kuruldu.
Atatürk Alanı’nda gerçekleşen kutlamalarda, emekçilerin taleplerine dikkat çeken çeşitli açıklamalar yapılırken, alanın çevresinde polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.
Program, halk oyunları ekibinin sergilediği horon gösterisiyle sona erdi. 1 Mayıs kutlamaları boyunca emek, dayanışma ve kardeşlik vurgusu ön plana çıktı.
Kaynak: DHA