1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlamaları sırasında Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyeleri ile polis arasında gerginlik yaşandı.

Ankara'daki miting alanında toplanan TKP üyeleri, buradan ayrılarak Maltepe’ye doğru yürümek istedi. Ancak polis ekipleri, miting alanı dışına çıkılmasına izin vermeyeceklerini belirterek TKP temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdi.

TKP, Maltepe'de bir basın açıklaması yapmak istediklerini ifade etti. Görüşmeler sonuçsuz kalınca, TKP'liler polis bariyerini aşmaya çalıştı. Bunun üzerine polis ekipleri, TKP üyeleri arasında tartışma yaşandı.