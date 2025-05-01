ABD'de teknoloji devi Apple ile oyun şirketi Epic Games arasında süregelen "antitröst" davasında yeni bir gelişme yaşandı. Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi Yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers, Apple’ın mahkeme tarafından daha önce alınan ihtiyati tedbir kararına uymadığını belirterek şirketin bu kararı ihlal ettiğine hükmetti.

CBS News’te yer alan habere göre Yargıç Rogers, davada Apple’ın rekabeti kısıtlamaya yönelik adımlar attığını ve bu tür uygulamalara mahkeme tarafından kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Yargıç, Apple’ın dava sürecindeki davranışlarının cezai nitelik taşıyabileceğine dikkat çekerek, şirket hakkında cezai itaatsizlik soruşturması başlatılması için federal savcılara sevk edilmesine karar verdi.

Apple cephesinden gelen açıklamada ise karara itiraz edildi. Şirket adına konuşan bir Apple sözcüsü, “Mahkemenin kararına kesinlikle katılmıyoruz. Karara uymakla birlikte temyiz başvurumuzu yapacağız” ifadelerini kullandı.

Epic Games, 2020 yılında Apple’a karşı dava açmıştı. Şirket, Apple’ın kullanıcıları yalnızca App Store üzerinden uygulama indirmeye zorladığını ve uygulama içi satın alma işlemlerinde sadece kendi ödeme sistemini dayattığını belirterek, bu durumun federal antitröst yasalarının ihlali anlamına geldiğini ileri sürmüştü. Epic, bu uygulamaların hem geliştiricilerin hem de tüketicilerin seçim hakkını kısıtladığını savunuyor.

Mahkemenin son kararı, teknoloji şirketlerinin piyasa üzerindeki etkilerinin artan şekilde yargı denetimine tabi tutulduğunu ve rekabet hukukunun dijital ekonomideki rolünün giderek daha fazla öne çıktığını gösteriyor. Apple'ın temyize gitme süreci ve federal savcıların başlatacağı soruşturma, davanın önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceğini belirleyecek.

Gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor.