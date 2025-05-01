Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir inşaatta çalışan Ali Arıkanoğlu (42), beton dökme işlemi sırasında elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, İkipınar Mahallesi’ndeki bir inşaat sahasında meydana geldi. Mikser aracıyla beton döken Arıkanoğlu, henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleriile jandarma sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yetkililer, iş kazasına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.