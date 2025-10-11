Batı Karadeniz’in turistik değerlerini ve endüstriyel mirasını tanıtmayı amaçlayan Turistik Karaelmas Ekspresi, Ankara’dan dün saat 21.25’te hareket etti. Sabah saatlerinde Karabük’ün Yenice ilçesinde kahvaltı molası veren yolcular, saat 11.00 sıralarında Zonguldak’a ulaştı.

Zonguldak Tren Garı’nda Madenci Korosu tarafından karşılanan yolcular, 1 saat süren konseri dinleyip şarkılara eşlik etti.

Yolculardan Yaşam Gündoğan (48), duygularını şu sözlerle paylaştı:

“Harikaydı, gerçekten çok duygulandım. Böyle bir karşılama için de teşekkür ederim. Tren yolculuğu da harikaydı. Ben birkaç kez daha gelirim diye düşünüyorum.”

“Şu anda yüzde 100 tahsis edilmiş durumda”

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreter Vekili Mehmet Çetinkaya, yoğun talebin kendilerini mutlu ettiğini belirterek şunları söyledi:

“4’üncü seferde de talepler benzer şekilde, şu anda yüzde 100 tahsis edilmiş durumda. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Batı Karadeniz bölgesinin trenle farklı şekillerde keşfedilmesi bizler için büyük bir mutluluk.

Ankara’dan kalkan trenimiz sabah Yenice’de mola veriyor, ardından Zonguldak Garı’na geliyor. Yolcularımız gece burada konaklıyor ve ertesi gün farklı destinasyonlara otobüslerle gidebiliyor. Dönüşte ise farklı bir tur grubunu alıyoruz. Ankara’dan gelen yolcularımız, Safranbolu üzerinden Zonguldak’a geliyor ve akşam trene binerek dönüş yolculuğunu Çerkes, Çankırı ve Kalecik güzergahından tamamlıyor.”