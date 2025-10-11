GONCAGÜL KONAŞ

Cumhuriyet’in belleğini fotoğraflarıyla kayıt altına alan Devlet Sanatçısı Ozan Sağdıç, “10 Ekim Balıkesirliler Günü” dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Güzel Sanatlar Galerisi’nde açılan özel sergiyle sanatseverlerle buluştu. Ankara Balıkesirliler Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Sağdıç’ın arşivinden seçilen kareler ile “Belgelerle Kuva-yi Milliye Tarihi” ve “Kaynağından Yağcıbedir Halıları” sergileri yer aldı. Balıkesir’in milli mücadele dönemindeki direniş ruhunu ve Anadolu’nun sanat zenginliğini bir araya getiren sergi, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

“1953’TE İLK FOTOĞRAF MAKİNEMİ ALDIM”

Serginin onur konuğu, fotoğraf sanatının yaşayan efsanelerinden Devlet Sanatçısı Ozan Sağdıç, fotoğraflarının tarihçesine değinerek mesleğe adım atışını anlatarak, “1953’te ilk fotoğraf makinemi aldım. 1956’da Hayat Mecmuası’nda profesyonel olarak gazetecilik yaptım. O tarihlerden itibaren hâlâ çekiyorum.” dedi.

“BEN ÇEKİYORUM VE OLUYOR”

Sahne konuşmasında da sıkça alkışlanan bir sözüne atıfta bulunarak, fotoğraf üretimindeki içgüdüsel yaklaşımını “Bir şeyi gördüğüm zaman ‘şurasından çekersem iyi bir fotoğraf çıkacak’ diyorum. Kendiliğinden, o anlık bir heyecanla çekiyorum. Bir iki kare çekmişsem muhakkak biri anlamlı bir fotoğraf oluyor. Bu tamamen bir sezgi işi.” sözleriyle açıkladı.

Sağdıç, sanatla iç içe büyüdüğünü belirterek, estetik bakışının kökenini de paylaştı. Sağdıç“Benim ailem sanatçı ailesi. Babam çok büyük bir şairdi, ressamlar da vardı. Çocuk yaşta sigara kutularının altına resimler yapardım. Böyle böyle doğuştan gelen bir yönelişle, istidatla bu işe yöneldim.” ifadelerini kullandı.

“HER FOTOĞRAFIN BİR HİKAYESİ VAR”

Sergideki kareler arasında Türkiye’nin siyasi tarihine damga vurmuş anların da yer aldığını belirten Sağdıç, “Hiçbir fotoğrafımı diğerine üstün tutamam ama İnönü ile Demirel’in sohbet halinde olduğu fotoğraf, Türkiye’nin demokrasi tarihinde çok kıymetli bir köşe noktasıdır.

Gölbaşı’nda çektiğim bir karedeyse köyün muhtarıyla bekçisinin, ilk kez köye getirilen bir gramofon eşliğinde Ankara havası oynadığı bir sahne var. Hangi fotoğrafın önünde dursam bir hikayesi vardır.” şeklinde konuştu.

CAMGÖZ: “10.10 BİZİM İÇİN SIRADAN BİR TARİH DEĞİL”

Etkinliğin ev sahipliğini yapan Ankara Balıkesirliler Derneği Başkanı Servet Camgöz, 10 Ekim tarihinin anlamını şöyle anlattı: “10 Ekim normalde sıradan bir tarih gibi görünür ama ilimizin plaka numarası 10 olduğu için biz 10.10’u Balıkesirliler Günü ilan ettik. 2008-2009 yıllarında dedim ki ‘10.10.2010 boş geçmemeli, bu tarihi özel kılmalıyız.’ O zamanki belediye başkanımız İsmail Ok’la birlikte Ankara’da Balıkesir fotoğrafları sergisi yaptık. O günden beri, korona hariç, her 10 Ekim’i mutlaka bir etkinlikle kutluyoruz.”

Camgöz, etkinliğin temel amacının toplumsal birlikteliği güçlendirmek olduğunu belirterek, “Her gün kötü haberler, kavgalar, gerginlikler duyuyoruz. Biz insanları bir araya getirecek, güzel bir gerekçe bulmak istedik. Balıkesir’in tanıtımını yapmak, hemşerilerimizi bir araya getirmek istiyoruz,” dedi.

“OZAN ABİ, TÜRKİYE’NİN YAŞAYAN HAFIZASI”

Camgöz, Ozan Sağdıç’a olan minnettarlığını dile getirerek, “Ozan Abi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kıdemli fotoğraf sanatçılarından biri. Devlet sanatçısı unvanına sahip, her döneme ait çok özel kareleri var. Arşivi adeta Türkiye’nin siyasi, sanatsal ve toplumsal hafızası. Her bir dokunuşuyla, her karede bir öykü var. Sağ olsun, bu yaşında bile atölyesine gidip fotoğraflarını bastırır, bizimle paylaşır.” İfadelerini kullandı.

Serginin en çok ilgi gören fotoğrafının İsmet İnönü ile Süleyman Demirel’in sohbet ettiği kare olduğunu belirten Camgöz, küçük bir anısını da paylaştı: “Ozan Abi o fotoğrafı başka bir sergiye götürecekti ama ben ‘Bizim oraya da koyacağız’ dedim. ‘Peki’ dedi, kırmadı. En çok fotoğraf çektirilen kare o oldu.”

Camgöz, konuşmasını tamamlarken, “10.10 hepimize, ülkemize, hemşerilerimize kutlu olsun. İyilikler, güzellikler getirsin.” diye kaydetti.

Dünya Balıkesirliler Günü kapsamında düzenlenen sergiye AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, eski AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, yazar Aydın Ayhan ve Devlet Fotoğraf Sanatçısı Ozan Sağdıç gibi önemli isimler katıldı.