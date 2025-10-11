AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) öncülüğünde, ABD’nin önde gelen danışmanlık firmalarından Boston Consulting Group (BCG) ile 2019 ve 2020 yıllarında hazırlanan rapor, günümüz ticaret dinamiklerine uygun şekilde güncelleniyor.

Stratejik sektörlerde ortaklık planı

Yeni çalışmada özellikle beyaz eşya, tekstil, otomotiv, turizm, teknoloji, elektrik-elektronik, sivil gemi inşası ve nükleer enerji gibi stratejik sektörler öncelikli alanlar olarak belirlendi.

TAİK tarafından yürütülen “Türkiye-ABD Özel Sektörleri Öncülüğünde Dış Ticaret İlişkilerinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında iş dünyası temsilcilerinin görüşleri toplanarak güncel bir ticaret yol haritası hazırlanıyor.

İhracat rakamları artışta

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ABD’ye yapılan ihracat geçen yıl:

Hazır giyim ve konfeksiyonda 856 milyon dolar,

Elektrik ve elektronikte 774,1 milyon dolar,

Gemi ve yat hizmetlerinde 38,8 milyon dolar,

Otomotiv endüstrisinde ise %18,9 artışla 1,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılında iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 32,6 milyar dolar seviyesine ulaştı. Aynı dönemde Türkiye, 124,9 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi.

‘Dengeli yakınlaşma’ dönemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz ay New York’taki Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu temasları ve Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme, iki ülke ilişkilerinde “dengeli yakınlaşma dönemi” olarak değerlendiriliyor.

Bu görüşmelerde, iki ülkeyi 100 milyar dolarlık ticaret hedefine taşıyacak yeni adımlar ele alındı. Ayrıca imzalanan “Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı”, enerji alanındaki ortaklığı daha da derinleştiren önemli bir adım oldu.

Karşılıklı yatırımlar hız kazandı

ABD, Türkiye’nin ikinci en büyük ihracat, beşinci en büyük ithalat pazarı konumunda bulunuyor.

Türk firmalarının ABD’deki yatırımları 13,2 milyar dolar, Amerikan şirketlerinin Türkiye’deki yatırımları ise 15,7 milyar dolar seviyesinde.

Türkiye’de ABD sermayesine sahip 2 binden fazla şirket faaliyet gösterirken, iki ülke arasında siber güvenlik, uzay teknolojileri, enerji ve inovasyon gibi alanlarda da yeni yatırım fırsatları gündemde.