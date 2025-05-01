Türk Ağır Sanayii & Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası (TÜHİS), 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı nedeni ile bir yürüyüş ve basın toplantısı gerçekleştirdi.Basın toplantısında konuşan TÜHİS Genel Başkanı Baki Gülbaba, önemli açıklamalarda bulundu.

“OYALAMA DEĞİL SÖZLEŞME İSTİYORUZ”

Gülbaba şöyle devam etti: “Biz bugün buraya kırmaya dökmeye değil aylardır imzalanmayan toplu iş sözleşmelerimizin neden imzalanmadığını sormaya geldik. Aylardır mağdur edilen üyelerimiz adına geldik, 52 bin üyemiz adına buradayız, İnsan onuruna yaraşır ücret hakkımız için geldik, ağır vergi yüküne ‘hayır’ demek için geldik, haftalık çalışma süresinin 40 saat olması için geldik. 696’nın güncellenmesi için geldik, tayin hakkı, tahsil farkı, meslek kodu için geldik, kamunun işini yaptığı halde hala taşeron olarak çalışan emekçilerin kadro hakkı için geldik.TÜHİS, emekçileri ve kurumları inciten yok sayan iş barışını verimli çalışmayı ve huzuru görmezden gelen bu yanlış tavrından derhal dönmelidir.Şu an önünde bulunduğumuz işveren sendikası TÜHİS’in sözleşmeyi geciktirmesinin hiçbir makul sebebi yoktur. Ne TÜHİS’in ne de iki konfederasyonun çalışma yaşamını, kurumları ve emekçileri huzursuz etmeye hakkı yoktur.

Bu durumun, yüzbinlerce emekçiyi ekonomik, psikolojik ve sosyal anlamda ciddi derecede zor durumda bıraktığını ifade ediyor ve protesto ediyoruz. Yukarıdaki taleplerimizin gerçekleşeceği Kamu Çerçeve Protokolü’nün artık daha fazla kayıp yaşanmadan bir an önce imzalanmasını istiyoruz. Bu anlamda işveren sendikasını olumsuz tavrından vazgeçmeye çağırıyoruz.Taleplerimizin görmezden gelinmesi halinde sesimizi daha da yükselteceğimizin bilinmesini istiyoruz.Kamu Çerçeve Protokolü’nün gecikmiş olması sebebiyle üyelerimizin yaşadığı ekonomik sıkıntı krize dönüşmüş olup, sabrımız tükenmiştir. Emeğin daha fazla zarar görmeden toplu iş sözleşmesinin imzalanması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Yüzbinlerce emekçiyi aylardır mağdur eden işveren sendikası ile işçi konfederasyonlarını Sayın Cumhurbaşkanımıza şikâyet ediyor, Sayın Cumhurbaşkanımızdan geçen dönem KÇP’de olduğu gibi müjde bekliyoruz.Üyelerimizin ve tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz.”