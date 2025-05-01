GONCAGÜL KONAŞ

Usta fotoğrafçıların katıldığı “Renklerin Dili Sergisi”izleyicileri sanata doyurdu. Küratörlüğünü Yılmaz Bülbül'ün yaptığı keyif dolu sergiye sanat severler yoğun ilgi gösterdi. Sarı renkle sanatını birleştiren Profesyonel Fotoğrafçı Sevil Vural Uçak'ın fotoğrafları en ilgi çeken köşeydi.

Profesyonel Fotoğrafçı Uçak, sergilediği fotoğrafları, “Sıcak bir anının rengi, zamansız ışığın yansımasıdır sarı. Güneşten ödünç alınmış bir fısıltı gibi, ne tam anlamıyla ışık ne de tamamen gölgedir. Sarı, her veda anında sıcak bir iz bırakır. Hüzün dolu ama aynı zamanda nostaljik bir kucaklaşmadır. En sessiz vedaların en gürültülü tınısıdır sarı.” şeklinde tanıttı. Sevil Uçak, sarının dualitesini fotoğraflarında işlediğini ifade ederek farklı teknikleri bir arada kullandığını belirtti. Fotoğraflarında hem düşündüren hem de sergisine hayran bıraktıran Uçak, sarıyı kimi zaman nostaljiyle kimi zaman ayrılıkla betimlediğini söyledi.

“SARININ DUALİTESİNİ YANSITIYOR”

Sarı renginin geniş ve derin anlam yelpazesini sanatına taşıyan Uçak, sarının bir dualı tek meydana getirdiğini paylaştı. Uçak, sarının anlamını anlatarak “Sarı renginde geniş bir anlam çeşitliliği bulunuyor. Bu sergideki nüanslar sarının bu dualetesini yansıtıyor.Çoğu fotoğraflarımda sezilen duygular, ayrılığı çağrıştırsa da bu temayı sarının farklı tonlarıüzerinden kimi zaman sıcak bir nostaljiyle kimi zamanda uzaklaşan hisle ifade etmek istedim.” değerlendirmesini yaptı.

ÇOCUKLUK MERAKI, PROFESYONEL TUTKUYA DÖNÜŞTÜ

Fotoğrafın çocukluktan gelen bir tutku olduğunu aktaran Profesyonel Fotoğrafçı Uçak, “Çocukluk sokaklarımda yürürken fotoğrafçının vitrini kaçınılmaz bir duraktı. O camın ardındaki kareler, bambaşka dünyalara açılan pencereler gibiydi. Işık, ifade, o an hepsi beni büyülerdi. Yolumun üzerinde olmasa o vitrine bakmadan geçemezdim. O meraklı bakışlar, vitrin önünde kurulan hayaller, yerini kendimi bu alanda geliştirme ye olan kararlı bir çaba bıraktı. Farklı teknikleri deneyimleyerek ve kendi özgün vizyonumu oluşturmak için çalıştım. O çocukluk merakı, beni bu sektörde ilerlemeye, yeni projeler üretmeye ve kendi imzamı atmaya yönlendiren güçlü itici güç haline geldi.” dedi.

“DUYGUSAL BAĞ KURMAKTAN HOŞNUTUM”

Fotoğraflarına yoğun ilgi gösterildiğini dile getiren Profesyonel Fotoğrafçı Sevil Uçak, sarı renginin derin anlamına değindi. Sarının kendisinde yarattığı güçlü etkinin izleyiciye de yansıdığını vurgulayan Uçak, sanat severlerle duygusal bağ kurmaktan hoşnut olduğunu belirtti.

“FOTOĞRAF, SADECE TEKNİK USTALIKLA SINIRLI DEĞİL”

Fotoğraf sanatının teknik bilgiden çok daha öte olduğunun altını çizen Uçak, “Fotoğraf sanatı, sadece teknik ustalıkla sınırlı değildir; dünyaya farklı bir gözle bakmanızı, onları yakalamayı öyküler anlatmayı öğretir. Işıkla,kadrajla kurulan bu yaratıcı süreç gözlem yeteneğimizi geliştirir. Ben fotoğraflarımda hareketin enerjisini ve dinamizmini yakalamayı amaçlıyorum.Bazen düşsel bir atmosfer yansıtıyorum. Böylece karelerim, anın akışını ve hayal gücünü birleştiriyor.” ifadelerine yer verdi.

FOTOĞRAFÇI OLMAK İSTEYENLERE ÖNERİLER

Profesyonel Fotoğrafçı Sevil Uçak, fotoğraf sanatına yeni başlayan kişilere önerilerde bulunarak bol bol pratik yapmayı ve ışıkla kadrajın öğrenilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Ustalardan ilham alan yeni fotoğrafçılara bunun yanında kendi tarzlarını bulmalarını