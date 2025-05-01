Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gölbaşı'ndaki Orta Anadolu Yük Tevzi ve İşletme Müdürlüğü'nde yaptığı incelemelerde, Türkiye'nin elektrik iletim ve dağıtım hatlarında herhangi bir genel kesintiye yol açacak bir sorun bulunmadığını belirtti. Bayraktar, Avrupa'da İspanya, Portekiz ve kısmen Fransa'yı etkileyen elektrik kesintilerinin sebebinin henüz netleşmediğini, ancak sistem dengesizliklerinden kaynaklanabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin büyük bir elektrik iletim altyapısına sahip olduğunu vurgulayan Bayraktar, elektrik kurulu gücünün 118 bin megavata ulaştığını, 75 bin kilometreden fazla iletim hattı ve 1,5 milyon kilometreden fazla dağıtım şebekesinin bulunduğunu belirtti. Bayraktar, "Bu büyük sistemi yönetiyor ve kaliteli, kesintisiz enerji hizmeti sunmaya devam ediyoruz" dedi.

İspanya'daki elektrik kesintisinin nedeninin henüz netleşmediğini belirten Bayraktar, kesintinin yenilenebilir enerji santrallerinin yönetilememesinden kaynaklanabileceğini ve bu konuda sistem operatörünün araştırmalarını beklediklerini dile getirdi. Ayrıca, sistemde siber saldırı ihtimali de dahil olmak üzere her olasılığın değerlendirildiğini ifade etti.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin Avrupa'nın iletim şebekesinin bir parçası olduğunu ve bu durumun kaliteli frekans hizmeti sunmak açısından avantaj sağladığını söyledi. Ayrıca, Bulgaristan ve Yunanistan ile yapılan çalışmalarla enterkoneksiyonun artırılacağını belirtti.

Türkiye'nin enerji ihracatçısı olduğunu anımsatan Bayraktar, belirli bir miktarda elektriğin Suriye'ye ihraç edildiğini açıkladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne de değinen Bayraktar, enerji ve maden sektöründeki işçilerin 7/24 sahada görev yaparak Türkiye'nin enerji ihtiyacını kesintisiz şekilde karşıladığını belirtti ve tüm emekçilere teşekkür etti.

Son olarak, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin ilkinin yarın gerçekleşeceğini duyuran Bayraktar, zirvenin Türkiye'nin enerji diplomasisindeki önemli rolünü gözler önüne sereceğini ifade etti.