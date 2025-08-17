“Jrokez” lakabıyla tanınan Kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran’ın yaşamını yitirdiği açıklandı. İlk olarak sosyal medyada trafik kazasında hayatını kaybettiği iddia edilen Dalgakıran’ın, son yapılan açıklamaya göre dengesini kaybederek 12. kattaki evinin balkonundan düşmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Dalgakıran'ın vefatı yayın dünyasını yasa boğdu.

Oğuzhan Dalgakıran’ın (Jrokez) vefatından kısa süre önce yaptığı son paylaşımında ise şu ifadeler yer aldı:

"Dostlar, baya halsiz ve bitkin uyandım. Sanırım hem Fenerbahçe hem de yoğun yayın serisi yordu beni. Bugünlük izninizi istiyorum. Yarın iyi olursam inşallah bugünün acısını çıkarırız. Kusura bakmayın yayını iptal ettiğim için. Görüşmek üzere."