Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, bir yandan ulaşım esnafının sorunlarını çözmek için çalışmalar yaparken, diğer yandan da kurumsal altyapıyı güçlendirmek amacıyla büyük ölçekli projelere imza atıyor.

Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı süren Yeni Plaka Basım Fabrikası, mevcut tesiste yaşanan donanım ve üretim kapasitesi sorunlarına çözüm getirecek. Modern üretim bantları, yeni nesil hatlar ve güncel donanımlarla kurulacak olan fabrika, TŞOF’un vizyon projelerinden biri olacak. Genel Başkanı Yiğiner, fabrikanın üretim kalitesi ve verimliliği üst seviyeye taşıyacağını belirterek, teşkilata ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Bununla birlikte, Sivrihisar Akaryakıt ve Dinlenme Tesisi de kapsamlı bir tadilat sürecine girdi. Tesisin yenilenme çalışmalarını yerinde inceleyen TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, esnafların ve vatandaşların modern imkanlarla donatılmış dinlenme alanlarına kavuşacağını vurguladı. Çalışmaların titizlikle ve aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Ayrıca Didim Eğitim ve Dinlenme Tesisi de baştan aşağı yenileniyor. Elektrik ve mekanik altyapıdan kablolama sistemlerine, cephe düzenlemelerinden iç mekan mobilyalarına kadar tüm bölümlerin elden geçirildiği proje, yangın güvenliği, ergonomi, estetik ve fonksiyonellik ilkeleri gözetilerek yürütülüyor. Tamamlandığında tesis, kurumsal kimliği yansıtan modern bir yapıya kavuşacak.

Genel Başkan Yiğiner, yürütülen tüm bu çalışmaların TŞOF’un vizyonunu ortaya koyduğunu belirterek, “Amacımız, esnafımıza ve milletimize en kaliteli hizmeti sunmak, geleceğe kalıcı eserler bırakmaktır” dedi.