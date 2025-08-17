Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eceabat Beşyol köyü tedbir amaçlı tahliye edilmiştir.

Tahliye edilen köy sayısı 7 oldu. Şu ana kadar yangın, çok şükür tahliye ettiğimiz yerleşim yerlerine sirayet etmedi. Tarihi alan (şehitlikler), ziyaretçilerin güvenliği açısından, kısmen ziyarete kapatıldı. Şu ana kadar yangından etkilenmedi. Bütün ekiplerimiz havadan ve karadan müdahaleye devam ediyorlar" ifadelerine yer verdi.

Yangın söndürme çalışmaları, havadan ve karadan müdahalelerle devam ediyor.