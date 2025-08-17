CHP, Türkiye genelinde cemevlerinin resmi olarak ibadethane olarak tanınması amacıyla bir kanun teklifi hazırlayıp TBMM’ye sundu.

CHP, mevcut yasal boşlukların cemevlerinin:

-İmar izinleri

-Devlet yardımları

-Elektrik, su gibi hizmetlerde tarife ayrımı gibi alanlarda ayrımcılığa maruz kalmasına yol açtığını belirtiyor.

Siyasi Süreç ve Beklentiler

Henüz teklifin TBMM’deki komisyonlarda ne zaman görüşüleceği net değil. Sürecin komisyon değerlendirmesi ve ardından genel kurul oylamasıyla ilerlemesi öngörülüyor. Alevi kurumları ise teklifin hayata geçmesi için diğer siyasi partilerden de destek bekliyor.



Değerlendirme Neden Önemli?

Hukuki Teminat: Cemevlerinin resmi olarak ibadethane kabul edilmesi, arsa, yapı, mali destek ve tarifelerdeki belirsizlikleri ortadan kaldırarak hukuki güvence sağlıyor.

İnanç Özgürlüğü ve Eşitlik: Bu düzenleme, Anayasamızın eşitlik ilkesine uygun olarak tüm inanç gruplarına adil muamele edilmesini güçlendiriyor.

Sivil Toplum Tepkisi: Alevi toplulukları, yıllardır süren bu talebin karşılık bulmamasına tepki gösteriyor ve bu adımın yerindeliğini vurguluyor.