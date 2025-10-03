Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir web sitesini kopyalayarak Türkiye genelinde çok sayıda vatandaşı dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda E.Y. (23), U.A. (24), B.N. (21) ve E.S.Ü. (20) gözaltına alındı.

Ele Geçirilenler

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda;

5 cep telefonu,

5 sim kart,

2 harddisk ele geçirildi.

3 Tutuklama, 1 Adli Kontrol

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3’ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, E.S.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.