Destici, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Eskişehir Sivrihisar yolunda trafik kazası geçiren geçmiş dönem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı, Eskişehir Milletvekilimiz Prof. Dr. Ayşen Gürcan Hanımefendi ile kazada yaralanan diğer kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Yüce Allah’tan acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza da Cenab-ı Hak’tan rahmet, aile fertlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabır niyaz ediyorum.”

Kazada Yaralılar ve Can Kaybı

Kazada Prof. Dr. Ayşen Gürcan ile birlikte bazı vatandaşların da yaralandığı, bir vatandaşın ise hayatını kaybettiği bildirildi. Gürcan’ın sağlık durumuyla ilgili detaylı bilgilendirmenin ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.

