Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği önünde toplandı. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, İsrail aleyhine sloganlar atarak saldırıları kınadı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan eylemde konuşan Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu üyesi Ramazan Tunç, “Sumud kavramı kararlılık demektir, biz de Filistin gibi bu davada kararlı olacağız” dedi.

“Gazze’ye Ulaşmaktan Vazgeçmeyeceğiz”

Tunç, filodaki gemilerin bütün engellemelere ve tacizlere rağmen yola çıktığını belirterek, aktivistlerin çeşitli senaryolara karşı eğitim aldığını söyledi.

Dün gece itibarıyla İsrail’in gemilere müdahale ettiğini hatırlatan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

“Tek bir gemimiz, tek bir aktivistimiz kalana kadar Gazze’ye yaklaşmaktan vazgeçmeyeceğiz.”

Gazze için atılacak her adımın değerli olduğuna dikkat çeken Tunç, boykot, alanlarda toplanma ve Filistin bayraklarını dalgalandırmanın dünya kamuoyuna güçlü bir mesaj verdiğini vurguladı.

Filodaki Aktivistten Mesaj

Eylem sırasında, Gazze’ye doğru ilerleyen Vicdan gemisinde bulunan aktivist Emrah Atiş ile telefon bağlantısı kuruldu. Atiş, yaklaşık 4 gün sonra Gazze’ye ulaşacaklarını belirterek şunları söyledi:

“İnanılmaz bir motivasyon var. Başımıza gelenlere rağmen zerre kadar korkmuyoruz. Buradaki herkesin tek amacı var: Gazze ablukasını kırmak.”

Maket Gemiler ve Destek Etkinlikleri

Protesto sırasında vatandaşlar, filoyu temsilen hazırladıkları maket gemileri sergiledi. Ayrıca şarkılar söylendi, şiirler okundu. Katılımcılar, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi.