Maçtan Dakikalar

4. dakika: Samsunspor atağında Musaba ceza sahasına girerek şutunu çekti, top az farkla auta çıktı.

5. dakika: Colak’ın ceza sahası dışından denediği sert şut, yandan dışarı gitti.

10. dakika: Orta sahada topla buluşan Moundilmadji’nin pasıyla hareketlenen Musaba, yaklaşık 45 metre sürdüğü meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdi ve top ağlarla buluştu: 0-1.

İlk yarı Samsunspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda Legia Varşova etkili ataklarla gol aradı:

48. dakika: Urbanski’nin şutu direkten döndü.

51. dakika: Musaba’nın ortasında Mouandilmadji’nin dokunuşunda top kaleciden döndü, ardından savunma son anda kornere gönderdi.

68. dakika: Rajovic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Samsunspor 3 puanı kaptı

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Samsunspor, deplasmanda Legia Varşova’yı 1-0 mağlup ederek UEFA Konferans Ligi’ne 3 puanla başladı.

Öne Çıkanlar

Samsunspor’un golünü Musaba kaydetti.

Legia Varşova, özellikle ikinci yarıda baskılı oynasa da skoru değiştiremedi.

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında deplasmanda önemli bir galibiyet alarak gruptaki iddiasını güçlendirdi.