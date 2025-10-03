Samsun’da Feci Trafik Kazası: 2 Ölü 2 Yaralı
Maçtan Dakikalar

  • 4. dakika: Samsunspor atağında Musaba ceza sahasına girerek şutunu çekti, top az farkla auta çıktı.

  • 5. dakika: Colak’ın ceza sahası dışından denediği sert şut, yandan dışarı gitti.

  • 10. dakika: Orta sahada topla buluşan Moundilmadji’nin pasıyla hareketlenen Musaba, yaklaşık 45 metre sürdüğü meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdi ve top ağlarla buluştu: 0-1.

  • İlk yarı Samsunspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda Legia Varşova etkili ataklarla gol aradı:

  • 48. dakika: Urbanski’nin şutu direkten döndü.

  • 51. dakika: Musaba’nın ortasında Mouandilmadji’nin dokunuşunda top kaleciden döndü, ardından savunma son anda kornere gönderdi.

  • 68. dakika: Rajovic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Samsunspor 3 puanı kaptı

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Samsunspor, deplasmanda Legia Varşova’yı 1-0 mağlup ederek UEFA Konferans Ligi’ne 3 puanla başladı.

Öne Çıkanlar

  • Samsunspor’un golünü Musaba kaydetti.

  • Legia Varşova, özellikle ikinci yarıda baskılı oynasa da skoru değiştiremedi.

  • Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında deplasmanda önemli bir galibiyet alarak gruptaki iddiasını güçlendirdi.

Kaynak: DHA