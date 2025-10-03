Maçtan Dakikalar
4. dakika: Samsunspor atağında Musaba ceza sahasına girerek şutunu çekti, top az farkla auta çıktı.
5. dakika: Colak’ın ceza sahası dışından denediği sert şut, yandan dışarı gitti.
10. dakika: Orta sahada topla buluşan Moundilmadji’nin pasıyla hareketlenen Musaba, yaklaşık 45 metre sürdüğü meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdi ve top ağlarla buluştu: 0-1.
İlk yarı Samsunspor’un üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıda Legia Varşova etkili ataklarla gol aradı:
48. dakika: Urbanski’nin şutu direkten döndü.
51. dakika: Musaba’nın ortasında Mouandilmadji’nin dokunuşunda top kaleciden döndü, ardından savunma son anda kornere gönderdi.
68. dakika: Rajovic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Samsunspor 3 puanı kaptı
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Samsunspor, deplasmanda Legia Varşova’yı 1-0 mağlup ederek UEFA Konferans Ligi’ne 3 puanla başladı.
Öne Çıkanlar
Samsunspor’un golünü Musaba kaydetti.
Legia Varşova, özellikle ikinci yarıda baskılı oynasa da skoru değiştiremedi.
Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında deplasmanda önemli bir galibiyet alarak gruptaki iddiasını güçlendirdi.