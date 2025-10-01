Abbas SATIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis açış konuşmasından sonra grup başkanlarının toplandı salonda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir toplantı düzenledi.

Toplantıya DEM Eş başkanları Tülay Hatipogullari, Tuncay Bakirhan da davet edildi.

Bu arada Numan Kurtulmuş'un Özel Kalem Müdürü İyi Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun makamına giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini iletti.

Müsavat Dervişoğlu hızlı adımlarla toplantı salonuna geçti.

Toplantı sonunda kapıda bekleyen gazeteciler, toplantının neden yapıldığı sorularını almaya çalıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışta gazetecilerin sorularına sadece "İyi bir görüşme oldu" yanıtını verdi.

Toplantının neden yapıldığı konusunda bir açıklama yapılmadı.