MERSİN’in Tarsus ilçesinde 27 yaşındaki Pelin Kıyga’nın yaşamını yitirdiği asansör kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 7’nci katta asansöre binen Kıyga’nın kabininin 2’nci katta arızalandığı, eşi Gökhan Kıyga’nın (34) yardıma koştuğu sırada halatın kopmasıyla kabinin zemine çakıldığı anlar yer aldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Altaylılar Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Belediye personeli Pelin Kıyga, işe gitmek üzere evden çıktıktan sonra 7’nci katta asansöre bindi. Ancak asansör, 2’nci katta arızalandı. Bunun üzerine Kıyga, eşini telefonla arayarak yardım istedi. Gökhan Kıyga merdivenlerle 2’nci kata indiği sırada halatın kopmasıyla kabin zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kabinden ağır yaralı çıkarılan Pelin Kıyga, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk annesi Kıyga, otopsi işlemlerinin ardından Tarsus Güney Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, Pelin Kıyga’nın 7’nci katta asansöre bindiği, kabinin 2’nci katta takılı kaldığı, eşi Gökhan Kıyga’nın ise komşularıyla birlikte yardıma geldiği anlar yer aldı. Görüntülerde, halatın kopmasıyla asansör kabininin düşmesi üzerine Gökhan Kıyga’nın panikle merdivenlerden koşarak aşağıya indiği görüldü.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, bilirkişi incelemesinin devam ettiği bildirildi.