İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden bir açıklama yaparak Küçükçekmece halkına seslendi. İmamoğlu, “Silivri’den Küçükçekmece’ye ve İstanbul’un dört bir yanına sesleniyorum. Mücadelemiz bitmedi, daha yeni başlıyor” dedi.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, avukatları aracılığıyla kamuoyuna bir mesaj iletti. İmamoğlu mesajında, demokrasi ve adalet vurgusu yaparak Küçükçekmece halkına özel olarak hitap etti.

İmamoğlu’nun açıklamasında şu ifadeler öne çıktı:

“Bizi Silivri duvarlarının ardına koyabilirler ama sesimizi susturamazlar. Silivri’den Küçükçekmece’ye, İstanbul’un her köşesine mesajım nettir: Adalet, eşitlik ve özgürlük için kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. İstanbul halkı için çalışmaya kimse engel olamayacak.”

İmamoğlu’nun bu mesajı, özellikle Küçükçekmece’de yoğun ilgiyle karşılanırken, destekçileri sosyal medyada “Silivri’den yükselen ses” etiketiyle paylaşımlar yaptı.