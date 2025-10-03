Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, elde edilen galibiyetten ötürü büyük gurur duyduğunu söyledi.

Reis, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Almış olduğumuz bu galibiyetten ötürü takımımla gurur duyuyorum. Sonuçta Avrupa’da aldığımız ilk galibiyet oldu. İlk yarıda istediğimiz oyunu tam olarak sergileyemedik ama ikinci yarıda daha çok zorlandık. Legia Varşova maçının zorlu geçeceğini zaten biliyorduk. Böyle bir taraftar atmosferinde kazanmak ayrıca gurur verici.”

“Harika Bir Galibiyet Aldık”

Rakip kadronun kalitesine dikkat çeken Reis, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok zorlu bir takıma karşı oynadık. İkinci yarıda oyuna giren oyuncuları da çok kaliteliydi. Bugün harika bir galibiyet aldık ve hanemize 3 puan yazdırdık. Önümüzde 5 Konferans Ligi maçımız daha var. Sıradaki rakibimiz Dinamo Kiev olacak ve kendi sahamızda oynayacağız. Her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız.”

Edward Lordanescu: “Bütün Ekibime ve Oyuncularıma Güveniyorum”

Legia Varşova Teknik Direktörü Edward Lordanescu, takımının yoğun maç temposundan etkilendiğini vurguladı.

“15 gün içinde 5 maç oynadık. 10 yeni oyuncumuz var ve adaptasyon süreci bitmedi. Sezon başından beri 18 maç oynadık, Samsunspor sadece 9 maç oynadı. Oyuncuların sağlığını da düşünmek zorundayız. Doktorlarımız ve teknik ekibimizle sürekli temas halindeyiz. Günün sonunda sorumluluk bana ait, yüzde 100 ben üstleniyorum. Bütün ekibime ve oyuncularıma güveniyorum.” ifadelerini kullandı.

“Bu Skordan Daha Fazlasını Hak Ettik”

Lordanescu, takımının performansından memnun olduğunu belirterek, “Bu akşam mutluyum. Çok sayıda kadro değişikliğine rağmen oyunu kontrol altında tuttuk. Bu skordan daha farklı bir skor hak ettik. Avrupa’ya katılmak bizim en önemli hedefimizdi. Hem kulüp hem taraftarlar için bu başarı çok değerli. Maçın başından sonuna kadar kazanmak için oynadık” dedi.