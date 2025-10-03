Kaza, saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Gümüş Sokak’ta meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın teras katına çıkan Melisa B., iddiaya göre çamaşır topladığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

Sağlık Durumu

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan genç kız, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tedavi altına aldığı Melisa B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.