Olay, Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi Şehit Rüştü Bayram Caddesi'nde yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, camiden çıkan Fahri Baktır ile eşi Gülhanım Baktır’a evlerinin önünde av tüfeğiyle ateş açtı.

Sağlık Ekipleri Hayatını Kaybettiklerini Belirledi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Baktır çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis Çalışma Başlattı

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.