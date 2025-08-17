Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10’uncusu düzenlenen Türksat Model Uydu Yarışması (MUY)kapsamında ilk kez gerçekleştirilen “Yakın Uzay” görevine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, yarışmanın genç mühendislerin uzay teknolojileri ve ileri haberleşme sistemleri konusundaki yetkinliğini ortaya koyduğunu belirterek, “Geleceğin uydularını Türksat MUY ile yetişen gençler tasarlayacak” dedi.

Bu yıl finale kalan takımlar arasında MERGEN (Erciyes Üniversitesi), NazarX Team (Taşkent Turin Politeknik Üniversitesi – Özbekistan) ve AzST-K3 (Milli Aviasiya Akademiyası – Azerbaycan) yer aldı. Model uydular, yüksek irtifa balonlarıyla stratosfere çıkarıldı ve görev süresince çift yönlü şifreli veri aktarımı, konum, sıcaklık, basınç ve sistem durumu gibi telemetri verilerini gerçek zamanlı iletti. Uydular ayrıca yer istasyonundan verilen komutlara anında yanıt vererek uçuş senaryolarını başarıyla tamamladı.

Yaklaşık 3 saat süren görevler sonrası uydular güvenli şekilde yere indirildi. Uçuş Sonrası İnceleme (PFR) süreciyle teknik performanslar değerlendirilirken, yarışmanın ilk üç sıralaması şöyle belirlendi:

1’inci: MERGEN (Erciyes Üniversitesi) – 90,05 puan

2’nci: AzST-K3 (Milli Aviasiya Akademiyası – Azerbaycan) – 85,23 puan

3’üncü: NazarX (Taşkent Turin Politeknik Üniversitesi – Özbekistan)

Bakan Uraloğlu, “Kazananlar sadece ödül alanlar değil; yarışmaya katılıp yeteneklerini geliştiren, takım ruhunu öğrenen ve ülkelerine hizmet etme azmine sahip olan tüm gençlerimizdir. Türksat 6A ile başlayan yerli uydu yolculuğumuzu, yakın yörünge ve yeni nesil uydu projelerinde işte böyle değerli gençlerimizin emeğiyle sürdüreceğiz” dedi.

Uraloğlu, yarışmanın sadece bir mühendislik etkinliği olmadığını vurgulayarak, Türkiye’nin dijital ve teknolojik bağımsızlık vizyonunun bir parçası olduğunu ifade etti: “Bu yarışmalar hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeniz için bir fırsat. Kendinize güvenin, çok çalışın ve merakınızı kaybetmeyin. Dünyanın en gelişmiş teknolojilerini tasarlayacak zeka, azim ve kabiliyet sizde var.”