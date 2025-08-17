Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), olası afet ve acil durumlara karşı hazırlıklarını artırmaya devam ediyor. Başkentlilerin güvenliği için 7 gün 24 saat görev başında olan ekipler, teknolojik altyapı ve eğitim merkezleriyle afetlere karşı önlemleri güçlendiriyor.

AKOM’dan Anlık Takip:

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 80 farklı noktaya yerleştirilen 400’ün üzerindeki kamera ile şehri anlık olarak izliyor. Bu sistem, olası riskleri erken tespit edip hızlı müdahale imkânı sunuyor.

Afet Kampüsü Kuruluyor:

Esenboğa yakınlarında inşa edilen Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi, kapsamı genişletilerek bir "Afet Kampüsü"ne dönüştürülüyor. Bu merkez, hem afet anında lojistik destek sağlayacak hem de halkı bilinçlendirme eğitimlerine ev sahipliği yapacak.

Farkındalık ve Altyapı Güçleniyor:

ABB, yalnızca fiziki altyapıyı değil, aynı zamanda toplumsal farkındalığı da artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda eğitimler, tatbikatlar ve bilgilendirme çalışmalarıyla vatandaşların afetlere hazırlıklı olması sağlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, afet yönetiminde öncü uygulamalarıyla Başkent’i daha dirençli hale getirmeyi sürdürüyor.