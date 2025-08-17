Atatürk’e yönelik hakaret içeren paylaşımlarıyla tepki çeken ve iktidara yakınlığıyla bilinen Furkan Bölükbaşı’nın sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
Bölükbaşı, geçtiğimiz günlerde Anıtkabir için kullandığı “Yunan tapınağı” ifadesi nedeniyle büyük tepki toplamıştı. Tepkilerin ardından mahkeme kararıyla sosyal medya hesabına erişim engeli uygulanırken, yeni bir gelişme de Konya’da yaşandı.
Edinilen bilgilere göre Furkan Bölükbaşı’nın konakladığı otelde saldırı girişiminde bulunuldu. Yaşanan olayın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.
Muhabir: Zehra Önen