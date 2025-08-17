Etkinlik öncesinde çocuklara sürpriz yapan bir hayırsever belediye öncülüğünde, arkasında vagon oluşturduğu ATV'si ile minikleri belde sokaklarında gezdirdi. Ardından Dodurga İlkokulu bahçesinde kurulan dev ekranda 'Arı' filmini izleyen vatandaşlara patlamış mısır ve çay ikram edildi. Sinema gecesine Belediye Meclisi üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda Dodurgalı katıldı.

Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, 'Amacımız hem çocuklarımız hem de aileleri için keyifli bir akşam yaşatmak, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmektir.' dedi.