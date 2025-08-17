Başkent Ankara’da yarın düzenlenecek etkinlik dolayısıyla birçok cadde ve bulvar araç trafiğine kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, kapanışlar saat 08.00’den itibaren uygulanacak.

Buna göre;

Anıt Caddesi ’nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arası,

Gençlik Caddesi ’nin Akdeniz Caddesi ile Anıt Caddesi kesişimi,

Dögol Caddesi ’nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası,

GMK Bulvarı ’nın Strazburg Caddesi ile Anadolu Meydanı arası,

Kazım Karabekir Caddesi’nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arası

ve bu güzergahlara açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Ayrıca;

Celal Bayar Bulvarı ↔ Kazım Karabekir Caddesi,

Hipodrom Caddesi ↔ Kazım Karabekir Caddesi,

İstanbul Caddesi ↔ Kazım Karabekir Caddesi bağlantılarını sağlayan yan varyantlar da ulaşıma kapalı olacak.

Etkinlik nedeniyle yalnızca kara yolu değil, toplu ulaşımda da düzenleme yapılacak. Yarın saat 11.00’den itibaren etkinlik bitene kadar Atatürk Kültür Merkezi metro durağı ile Anadolu Meydanı Ankaray durağı hizmet vermeyecek.