Tedesco, önde baskı yapmanın önemine dikkat çekerek, “Tabi ki savunma çizgimiz önde. Önde baskı yapmak istiyoruz. Topa sahip olmak istiyoruz. Gömülü olursak topa sahip olamazsınız. Hem ilk yarı hem ikinci yarıda geriye itildiğimiz anlar oldu. Önde baskı yapıyoruz ama bu durum pek çok şeye bağlı” dedi.

İkinci Yarı Düşüşü ve Oyuncu Değerlendirmesi

Maçın ikinci yarısındaki performans düşüşünü değerlendiren Tedesco, “İkinci yarı düşüşün sebebi ise ilk yarının şiddetiydi. Pek çok oyuncu yön değiştirmedi, sert bir oyun sergiledi. Böyle oynayınca ikinci yarı düşmenin normal olduğunu düşünüyorum. Marco dün antrenmana çıkmadı ama oynatmaya karar verdik. 60’ıncı dakikada pili bitmişti. Oyuna sonradan girenler de oyunun temposunu artırdı” açıklamasında bulundu.

Takımın Performansı ve Kerem Aktürkoğlu

Son iki maçta aynı kadroyla sahaya çıkan Tedesco, “Bu kadro iki kere iyi oyun sergiledi. Takım oyunu, kontrol etme ve özgüven anlamında bunlar güzel adımlardı. Kerem 2 gol attı, inanılmaz bir atmosfer vardı” ifadelerini kullandı.

Oyuncuların Fit Olması ve Rotasyon

Tedesco, takımda herkesin fit olmasının önemine vurgu yaparak, “Takımda herkese ihtiyacımız var. Önümüzde çok fazla maç var. Fred’in kulübede olması problem değil; sonradan oyuna girdiğinde daha çok güven gösteriyoruz. Kimin oynadığına karar vermek kolay değil” dedi.

Nice Analizi

Rakip takım Nice hakkında değerlendirmelerde bulunan teknik direktör, “Nice’yi analiz ettik. Güçlü bir takım, defanslı ve çabuk oyunculara sahipler. İlk golü bulmak önemliydi, aksi takdirde oyuna ortak olurlardı” dedi.